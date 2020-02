Grilla llanera

En la comunidad de Paso Nacional del municipio de Nazas, genera una gran cantidad económica por las parcelas que tiene, donde siembra mucho forraje y si hablamos de las ganancias por la nuez, es una cantidad económica muy importante, pero han estado varios directivos que desaparecen los recursos económicos como por arte de magia, y la Secretaría de Educación en el Estado como que no ve, no escucha y no hace nada, ¿estarán tocando algo $$$$$ de lo que se llevan?

En este matutino hemos atendido muchas veces a los padres de familia de varias escuelas de esta comunidad, donde cierran escuelas, hasta han viajado a la Comarca Lagunera para manifestarse en las Subsecretaría de Educación por las múltiples irregularidades que tienen, ¿y qué cree amigo lector?, no pasa nada, mandan a un supervisor y platica con los manifestantes y nuevamente las promesas de que están investigando y nada, siguen igual con su acciones dudosas, pues déjeme le digo que ayer martes 25 de febrero nuevamente los padres de familia cerraron la escuela secundaria, ahora reclaman que les faltan cinco maestros en las aulas, o sea que no sólo les roban el dinero que le corresponde a la escuela, si no que ni siquiera les tienen una plantilla de maestros completa, y eso ya los tiene a los padres de familia hasta la mamá, con lo que estaremos al pendiente de ver ahora cómo los convencen de entregar la escuela secundaria, reitero, con el tema del dinero que desaparece como por arte de magia sin que la Secretaría de Educación en el Estado haga nada, no han tenido respuesta, haber ahora que no tienen maestros que les van a decir, gracias por confiar en El Sol de Durango, y claro, seguiremos informando.

Hasta la próxima.