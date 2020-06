Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –El presidente del municipio de Poanas, Luis Valdez Valenciano, más conocido como Luis Angris, continúan aplicando acciones de prevención por el tema del Covid-19, acciones que muchos municipios deberían de replicar, porque casi en todos lados, casi reitero, los mismos gobiernos cayeron en una relajación total, ¿o no es cierto?.

Preguntan de manera muy insistente porque se continúan señalando municipios con tal cantidad de casos, por ejemplo, en Guadalupe Victoria, sigue apareciendo con más de 20 casos, y la ciudadanía o una parte de ella, se dice confundir, según nos indican las mismas autoridades es algo muy sencillo, se van manejando los casos como acumulados o a los que vamos llegando en total, si después de 15 o 20 días de cada caso no pierde la vida esa persona ya logro superar la enfermedad, se continúan contabilizando como un caso que se presentó en tal municipio, pero ya está recuperado, reitero, preguntan porque hablar de más de 20 casos en Guadalupe Victoria, porque hasta la fecha son los que se han reportado oficialmente, en este momento y según la información oficial es que solo uno esta aun activo, es decir que la persona continua luchando contra este virus, ¿los otros?, pues ya sabemos que fueron de Ignacio Allende, sabemos cuántos lamentablemente perdieron la vida y el resto ya están recuperados, pero se continúan contabilizando porque son los que se han detectado de manera oficial, este humilde e inofensivo insecto conoce a dos familias, una de ellas originaria de Victoria, se enfermaron la mama y dos hijos, pero como viven el Durango no se contabilizaron en Victoria, si no en la capital, otra familia se enfermaron todos, la señora, sus tres hijos y el esposo, ellos hace poco Vivian en Victoria, se regresaron a Durango y ahí enfermaron, afortunadamente todos de las dos familias ya lograron salir del problema, y las dos platican, por supuesto en la confianza de no revelar sus nombres, que son unos dolores muy fuertes en las articulaciones, a Dios gracias ninguno tuvo la necesidad de llegar a necesitar respirador artificial, por su edad que son familias jóvenes lograron superar el problema, pero si platican que se ve la muerte muy cerquita, la fiebre o calentura como le conocemos, los lleva al borde de los delirios que llegan a creer que morirán, vamos, algo que no se le desea a nadie, así que amigo lector, si puede no salga de casa, cuídese mucho, y si tiene que salir a trabajar como su humilde servidor, hágalo con la mayor de las precauciones, al final de cuantas nos tendremos que adaptar a esta nueva manera de vivir, porque el Covid llegó para quedarse según dicen los expertos.

Hasta la próxima.