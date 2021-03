Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –La llegada de Rubén Escajeda Jiménez al directivo estatal del PRI, deberá de verse como una válvula de respiración y escape, muchos de los priistas ya no soportaban las acciones o las decisiones de Enrique Benítez Ojeda, ¿o no es cierto?.

También hay que decir que Rubén Escajeda es un político con un gran colmillo largo y retorcido, además de que ya prácticamente le dejaron un partido para operarlo, lo más difícil que se vivió fue la designación de los espacios, el pleito con los que no les toco nada, y eso de una u otra manera ya no lo vivió Rubén, ahora solo le queda tejer fino, buscar contentar a quienes no quedaron y lograr que ya no se salgan más actores políticos tricolores, porque en los últimos días de dirigente de Benítez fueron muchos los que brincaron a con García Barrón, ahora el movimiento Ciudadano está lleno de puro priista renegado, y lograr que ya no se salgan, o incluso que regresen, le corresponde al colmilludo de Escajeda Jiménez, y claro iniciar de manera inmediata con una campaña que haga entender a su gente que el PRI va junto con el PAN, vamos, la clásica de Juntos pero no revueltos, y lo mismo deberá de hacer el PAN y el PRD, hacer entender a sus gentes que aun que vayan con un solo candidato o candidata, como partidos se van a tener que rascar son sus propias uñas, porque en la boleta de elección el ciudadano va a votar por uno de los tres partidos políticos que componen dicha alianza Va por Durango, y se contabilizaran por partido, aun que lleven a un solo abanderado o abanderada, cada partido deberá de defender sus votos, ¿o no es cierto?.

Muchos han preguntado porque tiene tanta importancia la elección del 2021, y la respuesta es sencilla, primero, porque con esta elección se definirá el rumbo de México, es decir si llegara a ganar Morena la mayoría de las diputaciones federales, quedaría todo México en las decisiones de un solo hombre, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, todo lo que propaga se aprobara por mayoría, como se ha venido haciendo desde que llego a la responsabilidad más alta que se puede tener en este país; y en el caso local, es decir en el Estado, va a depender mucho de cómo funcione la alianza en las urnas para definir la elección del 2022, según se vea el resultado se podrá definir si el candidato a la gubernatura va igualmente de aliado con estos tres partidos, si no funciona probablemente vayan cada quien por su lado y ahí habría que ver varios nombre de posibles candidatos, si va la alianza se queda más corto a uno o dos candidatos, y entre ellos va usted a escuchar a un mentado Esteban Villegas Villarreal, ¿o no es cierto?, luego seguimos con mas del tema, por hoy. Hasta la próxima.