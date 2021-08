Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el municipio de Poanas, se escucha que en varias conversaciones en alcalde Luis Valdez Valenciano, ha mostrado su total interés por buscar la reelección al cargo de presidente municipal, y de lograrlo ahora lo apoyara totalmente su partido político, bueno al partido al que pertenece ahora, o sea el PRI.

Por supuesto que ya más personas que quieren buscar una candidatura, por el PRI o por donde les den oportunidad, por ejemplo se habla de Manuel Nava, Manuelito como le dicen ahí en Poanas, quien fuera tesorero municipal en la administración de Carlos González, y a quien por cierto le fue muy pero muy bien económicamente hablando en esa tesorería, ahora dicen and buscando ser candidato de la alianza, por el PRI o por donde le den chanza, vamos, dicen que Mi Gallo, o sea Carlos González, ya le dijo que si por el PRI no le dan oportunidad, lo va a sentar a platicar con Gerardo Villarreal del Partido Verde, que ese dato se nos hace un poco raro, porque se supone que con la votación que logro Armando García Meza, y con los acuerdos que hizo con Gerardo Villarreal, es el candidato directo del Verde a la presidencia municipal de Poanas, total, no hay cuarta vez que se intente y que sea mala, ahora, se dice que quien tendió las redes para que Armando se fuera al Verde fue Gallo Carlos González, y los votos que logro Armando García fue con todo el apoyo de este grupo político que ahorita está en el PRI, pero si mandan a Manuel Nava también al Verde, quiere decir que poco a poco van cambiando de partido, a no ser que ya no sean del mismo grupo, porque se les sigue viendo reunidos como buenos amigos que son, ¿o ya cada quien anda por su lado político?, la verdad no lo creo.

Otra de las personas que se sabe andan casi en campaña, es la maestra Araceli Aispuro, quien ya fue candidata a presidente municipal por el PAN en la elección pasada, pero les gano Luis Valdez, ahora dicen que nuevamente la maestra trae la bendición del jefe político Estatal panista, es decir el gobernador, porque son primos, ambos vienen de la hermosa sierra de Tamazula, y con una organización que tiene la maestra aseguran está picando piedra, porque su primo le prometió mandarla a buscar la revancha en el 2022, que si va en alianza, puede hacer algo, si es que los del Verde unidos con Morena les dan chanza, y claro, faltaría ver qué opina al respecto Gerardo Gutiérrez Cervantes, ex alcalde panista dos veces, quien también tiene ganas de regresar al ayuntamiento, y tiene gente que lo apoya, así no les pierda la vista amigo lector, hay varios cuadros importantes que quieren y pueden, uno de ellos es el alcalde Luis Valdez, quien ya le va aprendiendo a la política y como que le va gustando, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.