Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –No es por acalambrar a los cientos de amigos que tenemos en las diferentes presidencias municipales de toda la región, pero se escuchan voces muy fuertes que no hay dinero para el pago de las prestaciones de fin de año.

El alcalde de Vicente Guerrero, Orlando Herrera Aviña, sí lo reconoció ante este matutino, no hay con que pagar los aguinaldos de los trabajadores municipales, se ocupan más de tres millones de pesos, y el día de la entrevista no los tenía, esperamos que ya lo tenga o mínimo que sepa donde los va a conseguir para pagarles a los trabajadores municipales sus prestaciones, pero no es la única administración que está pasando este problema, sabemos que la de Nombre de Dios, está por las mismas, tampoco tienen recursos económicos para pagar la navidad a sus empleados, Poanas, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco y otros municipios, pueden estar pasando la misma situación, pero esta semana estaremos buscando a sus alcaldes o sus tesoreros para entrevistarlos, pero reitero, se escuchan voces que dicen que no hay, vamos, están esperanzados a que el gobierno del Estado les preste dinero o les adelante participaciones para poder pagar las navidades, y resulta que el gobierno del Estado, tampoco tiene dinero, también lo tienen con el pie en el pescuezo, y no hay recursos para ellos, menos para prestarle a los municipios, así que amigos trabajadores municipales, verifiquen bien si habrá, o no habrá, para no adelantar pachangas sin dinero, ¿o no es cierto?.

Las llamadas encuestas del partido de Morena, investigando con varias personas que tienen teléfonos fijos, de casa, coinciden en señalar que de 10 llamadas que recibieron o recibimos, porque también al Grillo le paso, éstas para hace encuesta de Morena, ocho de ellas mencionaban mucho más al doctor José Ramón Enríquez, e incluso decían en repetidas ocasiones, ¿está usted de acuerdo que el doctor es la mejor opción para gobernador de Durango?, vamos, esas llamadas no eran encuestas verdaderas, sino llamadas de posicionamiento disfrazadas de encuestas, pero esa es la forma como Morena va a elegir a su candidato o candidata, que Marina Vitela sin llamadas, sin tanto dinero tirado a la calle, va posesionada, y si pidió licencia definitiva, es porque ya tiene alguna señal divina de los altos mantos, o del alto mando en la nación, pero vamos a esperar tantito, ya no tarda mucho en saberse cómo va a correr el agua en Morena al Estado.

Lo que, si levanto comentarios y muchos, esa ver en las redes sociales a Gerardo Villarreal del partido Verde con Gonzalo Yáñez del PT, cuando Gonzalo no está dentro de los cuatro encuestados por Morena, que no se les debe de olvidar, al haber alianza, puede sr cualquier otra persona el candidato y no precisamente de los cuatro de Morena, el Verde puede poner candidato si así se decide en México, o el PT, y los demás tendrán que trabajar como indique el dedo mayor, vamos, como se hizo por muchos años en el PRI, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.