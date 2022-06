Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Muchas, pero muchas personas ya se sienten dentro de la próxima administración municipal de Cuencamé, lo mismo pasa en Vicente Guerrero, platica uno con la ciudadanía y no falta quien diga que hay el compromiso de la próxima alcaldesa de que va estar en la nómina, y puede ser cierto, en los dos municipios, pero de una vez les adelantamos, no van a poder cumplirles a todos.

En Cuencamé, se dice que por lo menos el 90 por ciento de los trabajadores serán despedidos para que entren a ocupar sus cargos gente de Morena y del partido Verde, uno que otro del PT y de Redes Sociales, y creo que tiene ese derecho, si se la jugaron con Elizabeth Sotelo en Cuencamé, tiene derecho a soñar con estar en la nómina, pero la señora Sotelo no ha dicho aun nada de si va a sacar a esa cantidad de trabajadores, porque no solo es correrlos, hay que indemnizarlos, o en su caso se llenaran de demandas por despido injustificado, y con el paso del tiempo será un daño enorme al erario público, ¿usted cree que Luly Martínez, no tenía ganas de sacar a varia gente de la nómina?, claro que quería, y más cuando sabía que varios de los trabajadores se expresaban mal de ella, que estaban e hicieron acciones en contra de la administración, pero no lo saco por no acumular demandas o por no tener $$$$ con que indemnizarlos, claro que Luly y Elizabeth son diferentes personas, ambas piensan diferente y seguramente actuaran diferente, pero sacar al 90 por ciento de los trabajadores, es una cantidad enorme de gente, pero veremos.

Además, no olvidemos que mucha de la gente que está en la nómina actual de Cuencamé, agachaditos trabajaron a favor de Liz Sotelo, y con ello creen o piden se les respete su espacio, muchos de ellos serán respetados y por ende no entrara gente nueva, no la tiene fácil Liz Sotelo, pero vamos esperar para ver cómo va a resolver el asunto, a cuanta saca y a cuantos les cumple el compromiso de meterlo a la nómina de la tierra de los generales.

En el municipio de Vicente Guerrero esta algo muy parecido, muchas son las personas que aseguran estarán en la nómina municipal, pero aquí recordemos que hay un sindicado de trabajadores municipales, es decir que esas personas tendrán defensa, que se sabe trabajaron a favor de Juanita Acevedo, lo que les asegura que no serán molestados, pero son muchas las personas que caminaron con la señora Juanita, muchos esperando un trabajito si se ganaba, y ahora que ya son autoridad electa, esperan estar en la nómina, e igual despedir trabajadores de manera masiva, es tener millones de pesos para las liquidaciones, y le aseguro que la presidencia municipal no tiene a la mano esas cantidades de dinero, a no ser que los ponga de su bolsa la señora Juanita, pero esperemos un poco y seguiremos analizando a cada municipio, que Poanas no pinta mal, también quieren entrar, ¿y cómo hacerle con los que ya está ahí y también trabajaron a favor de Araceli Aispuro?, lo veremos más adelante, por hoy. Hasta la próxima.