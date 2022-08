Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Dicen en forma de broma los borrachitos y tomadores sociales, y muchas veces lo dicen muy en serio, que, si ya los conocen, ¿para qué los invitan?, lo mismo pasa con el proceso que realizo Morena en los cuatro distritos federales, si ya conocen como hacen las coas los de sangre priista, ¿para que los admiten?.

Cuando se vino el tema de la selección de candidaturas a las presidencias municipales a jugársela en el 2022, se quejaron de que el actual líder de Morena en Durango, priista, porque lo lleva en la sangre, Otniel García Navarro, porque salieron favorecidos muchos que no eran de Morena, vamos, una gran cantidad de regidores que entraran a la nómina de los municipios el primero de septiembre, son de sangre priista, y otros que serán alcaldes también, ya la candidata a gobernador Marina Vitela, también era del PRI, y lleva en la sangre la escuela de donde salió, y ahora en el proceso que se vio el pasado domingo, se andan quejando de que hicieron marrullerías, y mostraron pruebas en las redes sociales de las boletas marcadas con nombre y apellido, dicen que fue una elección sucia, que mancha las filas de Morena, un partido democrático y donde el pueblo manda, pues déjeme le digo que eso será en otros país, otros estados tal vez, o no sé dónde, porque en Durango no es así, aquí mandan los ex priistas que ustedes de Morena aceptaron con los brazos abiertos, y seguirán mandando mientras los verdaderos militantes de izquierda lo permitan, pero como todo se ve e indica que son instrucciones de los altos mandos nacionales, Morena de Durango seguirá siendo dirigido y beneficiando a los ex priistas, ex perredistas, y ex panistas, no importa su historial o tranzas que se les conozcan, al fin de cuantas al llegar a Morena ya son limpios y puros, aun que a ellos como verdaderos seguidores de AMLO y la izquierda ya se los estén en chorizando, ¿o no es cierto?.

En la región de los llanos se encontró este noble Grillo a una persona fiel seguidor de AMLO, y ya después de Morena, y no solo él, también su familia, en se entonces, hace ya varios años, declaro para El Sol de Durango, que en el momento que su partido permitiera la entrada de priistas y panistas, se perdería la verdadera causa de Morena, ahora cuando las elecciones lo volvimos a saludar en el mercado de Guadalupe Victoria, y le preguntamos cómo estaban las cosas, y fue claro el señalar, que en su casa había dignidad y respeto, que por ningún motivo irían andar levantando la mano de quien ellos consideraban corruptos y malos políticos, ahora lo volvemos a ver y dice, Morena de Durango se enfermó de cáncer político, y será muy difícil que lo curen, pero mientras no se limpie, nos hacemos a un lado y que se bañen ellos con esa agua sucia, esos son verdaderas personas con ideales que no se doblan, que no cambian, y no admiten que a los que criticaron, ahora lo vengan a mandar o dirigir, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.