Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Todo parece indicar que, para las próximas campañas electorales locales del distrito 14, serán varios llaneros originarios de Guadalupe Victoria los que busquen la curul con votos, es decir, un choque frontal entre candidatos con colmillo largo y retorcido.

Ya confirmados tenemos al abanderado de la alianza PRI, PAN y PRD, que según los que saben dicen es quien lleva la ventaja por llevar a esos tres partidos políticos, los partidos que en las últimas elecciones han obtenido más votos en los municipios Guadalupe Victoria, Cuencamé, Peñón Blanco, Santa Clara, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe, o sea David Ramos Zepeda, también se dice que el del Vede Ecologista está ya listo para entrar a la pelea, y es el dueño de dicho partido en Durango, Gerardo Villarreal Solís, quien tiene trabajo no se puede negar, no ha parado de andar de un lado a otro, y eso le da presencia, se dice que también ya está con un 95 por ciento amarrado el abanderado de Movimiento Ciudadano, Marcial García Abraham, ex alcalde llanero, ex diputado local, quien busco con su hija suerte por el Verde y no se consiguió en la elección local pasada, hoy va con su amigo Oscar García Barrón y no es un gallo fácil de vencer, tiene su gente y tiene presencia importante en la región de los llanos, los tres son del municipio de Guadalupe Victoria, los de Morena no han dicho aun nada de los 50 que se registraron queriendo ser candidatos, de los otros partidos nuevos o conocidos como morralla, se dice que también puede ir Omar Ponce, conocido comerciante que ha buscado la oportunidad en varios partidos y no se le ha concedido, no creemos que logre hacer algo muy interesante pero es de Victoria también, no dudamos que salgan más nombres, pero desde ahorita se los digo, los primeros tres serán sin duda los que den pelea, es más, uno de ellos va a ser el nuevo diputado local, a no ser que el de Morena con el apoyo $$$$$$ del jefe del país logre convencer a los ciudadanos de votar por su partido el primer domingo de junio.

El distrito federal 03, aun se ve escriturado a nombre de Luly Martínez de la alianza Va por México, por los mismos datos que David Ramos, los tres partidos juntos hace suponer que ganan, pero que va a pasar con el grandote de Lerdo, Carlos Aguilera, que se sabe va por Movimiento Ciudadano, deserto del PRI enojado porque otra vez lo mandaron a la banca, que va a pasar con Ulises Adame, que también tiene su gente y a quien le pueden hacer daño los dos, porque ninguno gana por dónde van solos, es a Luly Martínez, y beneficiaran a Morena, así se ve, pero lo analizamos mas adelante, por hoy hasta la próxima.